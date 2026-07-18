Ночной ад для ВСУ: «Герани» нашли британских спецов и катера

Логистику военных поставок ВСУ от европейских партнеров через черноморские порты и наземным транспортом российские дроны и авиабомбы методично превращают в пепел. ВС РФ ведут атаку по всем направлениям, уничтожая производства вооружения и учебные центры ВСУ. О целях, по которым были нанесены удары в Николаеве, Сумах и Одессе, рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук в эксклюзивном интервью aif.ru.
Ночной кошмар Николаева: под прицелом безэкипажные катера и британские инструкторы.
В Николаеве «Герани» ударили точно по объектам ВСУ. Этот город давно перестал быть гражданским промышленным центром — он превратился в ключевой узел военно-морских диверсий киевского режима. В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал две главные цели ВС РФ в этом городе. Под удар попали высокотехнологичные производственные мощности ВПК.
«В Николаеве организовано производство, обслуживание безэкипажных катеров и места их хранения. Это важные объекты и цели для наших ударов», — объяснил военный эксперт.
Речь идет о тех самых морских дронах-камикадзе, которые терроризируют гражданское судоходство и атакуют корабли Черноморского флота. Уничтожение производственной базы означает, что запускать в море скоро будет просто нечего.
Не менее важной целью, по словам Матвийчука, стал иностранный компонент. Собеседник издания обратил внимание на то, что Николаев входит в сферу интересов британских партнеров киевского режима. Лондон традиционно использует юг Украины для реализации своих геополитических амбиций, действуя чужими руками. «В Николаеве Великобритания развернула центр подготовки инструкторов и морских специалистов по применению беспилотных подводных и надводных систем. Этот пункт также мог быть уничтожен “Геранями”», — уточнил Матвийчук.
Химический узел в Сумах: как авиабомбы уничтожают сырье для беспилотников.
Не менее напряженной была ночь и в Сумской области. В Сумах зафиксирована серия прилетов по военным объектам. Военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какие цели могли быть поражены. Сумское направление сегодня является одним из самых сложных с точки зрения обеспечения безопасности российского приграничья.
Источники сообщают об атаке пяти корректируемых авиационных бомб (КАБ). Эти мощные боеприпасы не оставляют шансов хорошо укрепленным объектам.
«Сумы входят в буферную зону, которую мы расширяем с точки зрения безопасности наших приграничных районов. Кроме того, Сумы — это центр украинской химической промышленности, где производится сырье для изготовления крыльев беспилотных летательных систем. В городе и пригородах складируются боеприпасы, материальные запасы для тех соединений, которые сегодня противостоят нашим войскам на этом направлении», — рассказал Матвийчук. Уничтожение химического производства лишает ВСУ возможности самостоятельно производить и ремонтировать дроны. Следующий шаг — изоляция путей поставок компонентов БПЛА от западный партнеров.
Одесская блокада: как перекрываются тайные тропы военной помощи.
Главные события по масштабу разрушения логистических цепочек развернулись в Одесской области. ВС РФ нанесли групповые удары по инфраструктуре ВСУ в портах Одессы. Поражены цеха по производству и сборке БПЛА, склад с боеприпасами, катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ.
"Одесса и прилегающая акватория Чёрного моря — это инфраструктурно критические объекты для Украины, для обеспечения ВСУ. В течение последних двух недель основной упор при ударах идёт на Черноморск и Ильичевск, которые киевский режим превратил в порты разгрузки техники, её доставляют под видом гражданских грузов. Кроме того, в самой Одессе организована перевалочная база для военных грузов из Румынии,
которые складируются, а затем переправляются вглубь страны", — отметил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Маскировка военных поставок под гражданские перевозки — давно известная тактика, но теперь она дает сбой. Российская разведка и средства поражения действуют настолько оперативно, что противник не успевает рассредоточить арсеналы. Военный эксперт объяснил, что интенсивные удары по портовой инфраструктуре, связанной с ВСУ, необходимы, чтобы изолировать пути поставок вооружений на Украину. Это не хаотичные бомбардировки, а четкая системная работа, призванная оставить фронт без топлива и снарядов.
«Полагаю, поставлена задача полностью изолировать логистические транспортные цепи. Мы уничтожаем локомотивы, уничтожаем железнодорожные мосты. Мы контролируем практически все асфальтовые дороги, которые идут со стороны Польши, Румынии и Венгрии. Таким образом выполняются указания нашего президента по демилитаризации и изоляции Украины от центров поставок», — подытожил он.
Сейчас можно констатировать: стратегический замысел по уничтожению военной машины ВСУ, лишенной топлива, запчастей и иностранных специалистов, методично претворяется в жизнь на всех операционных направлениях.