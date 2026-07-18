Ночной ад для ВСУ: «Герани» нашли британских спецов и катера

"Одесса и прилегающая акватория Чёрного моря — это инфраструктурно критические объекты для Украины, для обеспечения ВСУ. В течение последних двух недель основной упор при ударах идёт на Черноморск и Ильичевск, которые киевский режим превратил в порты разгрузки техники, её доставляют под видом гражданских грузов. Кроме того, в самой Одессе организована перевалочная база для военных грузов из Румынии,