Дарение квартиры могут оспорить: что нужно знать собственникам

Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали более требовательными, и многие объекты недвижимости подолгу остаются без покупателей. Риэлтор Наталья Рябухина уточнила, что хуже всего продаются квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первых этажах или с плохим видом.