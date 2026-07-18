Дарение квартиры могут оспорить: что нужно знать собственникам

Дарение квартиры требует особенно тщательной юридической проверки, поскольку с 2025 года вероятность последующего оспаривания таких сделок увеличилась. Об этом заявил юрист Артемий Куприянов.
«Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе “подарить” квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник», — сказал он в интервью «Прайму».
Куприянов подчеркнул, что такое жилье считается совместно нажитым имуществом супругов и для дарения потребуется нотариально заверенное согласие второго супруга.
Юрист напомнил, что по закону запрещено дарить имущество стоимостью свыше 3 тысяч рублей госслужащим, если подарок связан с исполнением ими служебных обязанностей.
Ранее KP.RU сообщал, что россияне стали более требовательными, и многие объекты недвижимости подолгу остаются без покупателей. Риэлтор Наталья Рябухина уточнила, что хуже всего продаются квартиры без ремонта, с неудобной планировкой, на первых этажах или с плохим видом.