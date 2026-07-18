Президент Мексики приедет на финал ЧМ по приглашению Трампа

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединённых Штатов», — приводит издание слова Шейнбаум.
В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины. Победитель матча получит кубок чемпионата мира.
Ранее Дональд Трамп в шутку предложил провести один из следующих чемпионатов мира в США и Китае. Эту идею он озвучил во время мероприятия с президентом ФИФА Джанни Инфантино в Trump Tower. Американский лидер пошутил, что перелёты между двумя странами окажутся короткими и понравятся футболистам.
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