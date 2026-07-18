Памятники Красноярского края оцифровали в 3D

Объекты снимали с земли и с беспилотников. Для работы использовали технологию фотограмметрии: она позволяет создавать точные трехмерные модели по множеству снимков, сделанных с разных ракурсов. Благодаря такой съемке удалось добиться высокой детализации — до миллиметра на пиксель. Это важно не только для виртуальных экскурсий, но и для сохранения точного облика памятников.