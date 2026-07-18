Памятники Красноярского края оцифровали в 3D

В Красноярском крае создали 3D-копии известных культурных объектов. Их оцифровали для нового проекта, направленного на сохранение исторического и культурного наследия региона.
В цифровом формате уже доступны часовня Параскевы Пятницы в Красноярске, скульптурная композиция «Астафьевы в Овсянке» и жанровая скульптура «Царь-рыба» в Овсянке.
Объекты снимали с земли и с беспилотников. Для работы использовали технологию фотограмметрии: она позволяет создавать точные трехмерные модели по множеству снимков, сделанных с разных ракурсов. Благодаря такой съемке удалось добиться высокой детализации — до миллиметра на пиксель. Это важно не только для виртуальных экскурсий, но и для сохранения точного облика памятников.
В будущем такие цифровые копии могут использовать для исследований, реставрации и популяризации культурных объектов Красноярского края.