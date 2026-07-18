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Трамп назвал самый незабываемый момент ЧМ-2026 в США

Трамп заявил, что только рекомендовал Инфантино приостановить удаление Балогуна.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп назвал самый незабываемый момент Чемпионата мира по футболу, который проходит в США. По его словам, им стал эпизод с отменой удаления нападающему американской сборной Фоларину Балогуну.

При этом глава Белого дома утверждает, что в телефонном разговоре он не давил на президента ФИФА Джанни Инфантино в этом вопросе, а только рекомендовал ему принять соответствующее решение.

«Мне пришлось позвонить Джанни и просто сделать рекомендацию, — приводит слова Трампа Fox News в соцсети X. — Инфантино принял замечательное решение, если подумать».

Президент Соединенных Штатов полагает, что если бы он не сделал этот звонок, то американцы могли обвинить его в поражении команды.

Примечательно, что даже участие Балогуна не спасло американскую команду от поражения. Футболисты сборной Бельгии в ⅛ финала разгромили соперников со счетом 4:1. При этом избежавший дисквалификации нападающий результативными действиями не отметился. И как тут не вспомнить о карме.

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