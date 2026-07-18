Трамп назвал самый незабываемый момент ЧМ-2026 в США

Примечательно, что даже участие Балогуна не спасло американскую команду от поражения. Футболисты сборной Бельгии в ⅛ финала разгромили соперников со счетом 4:1. При этом избежавший дисквалификации нападающий результативными действиями не отметился. И как тут не вспомнить о карме.