Трамп назвал самый незабываемый момент ЧМ-2026 в США

Президент США Дональд Трамп назвал самый незабываемый момент Чемпионата мира по футболу, который проходит в США. По его словам, им стал эпизод с отменой удаления нападающему американской сборной Фоларину Балогуну.
При этом глава Белого дома утверждает, что в телефонном разговоре он не давил на президента ФИФА Джанни Инфантино в этом вопросе, а только рекомендовал ему принять соответствующее решение.
«Мне пришлось позвонить Джанни и просто сделать рекомендацию, — приводит слова Трампа Fox News в соцсети X. — Инфантино принял замечательное решение, если подумать».
Президент Соединенных Штатов полагает, что если бы он не сделал этот звонок, то американцы могли обвинить его в поражении команды.
Примечательно, что даже участие Балогуна не спасло американскую команду от поражения. Футболисты сборной Бельгии в ⅛ финала разгромили соперников со счетом 4:1. При этом избежавший дисквалификации нападающий результативными действиями не отметился. И как тут не вспомнить о карме.