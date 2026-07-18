В Советской Гавани мотоциклист без прав попал в больницу после съезда в кювет

В Советской Гавани возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, который, будучи лишённым права управления транспортным средством, снова сел за руль мотоцикла и попал в аварию. Инцидент произошёл на одном из участков автомобильной дороги Советско-Гаванского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В дежурную часть ОМВД России по Советско-Гаванскому району поступило сообщение из медицинского учреждения, куда после дорожно-транспортного происшествия был госпитализирован мужчина. В ходе проверки установлено, что водитель мотоцикла допустил потерю контроля над транспортным средством, после чего съехал в кювет. В результате аварии он получил телесные повреждения, потребовавшие госпитализации в хирургическое отделение.
Проверка по информационным базам показала, что в апреле текущего года мужчина уже привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления. Ему назначили административный штраф. Однако это его не остановило — он снова сел за руль мотоцикла, нарушив закон.
— Отделом дознания ОМВД России по Советско-Гаванскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.3 УК РФ «Управление транспортным средством лицом, лишённым права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», — сообщили в пресс-службе.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Теперь мужчине грозит не только штраф, но и реальный срок.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru