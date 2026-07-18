В Советской Гавани мотоциклист без прав попал в больницу после съезда в кювет

Проверка по информационным базам показала, что в апреле текущего года мужчина уже привлекался к административной ответственности по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи лишённым права управления. Ему назначили административный штраф. Однако это его не остановило — он снова сел за руль мотоцикла, нарушив закон.