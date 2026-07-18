Верхний Уфалей отмечает 265‑летний юбилей

Сегодня, 18 июля, Верхний Уфалей отмечает 265-летие. Этот город появился в краю с богатыми недрами и уникальными месторождениями в период активного промышленного освоения Южного Урала и стал одним из его индустриальных центров. Славные трудовые традиции современные верхнеуфалейцы продолжают и сегодня, отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
«Многие поколения верхнеуфалейцев самоотверженно работали на горнорудном и металлургическом производстве, укрепляли традиции созидательного труда и преданного служения родной стране. Жители города всегда отличались энергией и талантом, патриотизмом и искренней любовью к своей малой родине. Уверен, что эти качества станут залогом новых побед и значимых достижений в самых разных сферах», — сказал глава региона.
Развивать город местным жителям помогает область. С ее помощью здесь успешно реализуют важные инвестиционные, строительные и инфраструктурные проекты. Кроме того, в Верхнем Уфалее активно развивается туристическая сфера. Так, этим летом идет ремонт участка дороги Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли, по которой можно добраться до популярного у туристов Верхнеуфалейского водохранилища.
Кроме того, верхнеуфалейцы гордятся вкладом своих предков в Победу в Великой Отечественной войне и всеми силами поддерживают нынешних героев, которые борются с фашизмом в зоне спецоперации.
В юбилейный год Алексей Текслер пожелал жителям Верхнего Уфалея крепкого здоровья и успешной работы на благо родного города.
Верхний Уфалей был основан в 1761 году с началом строительства Иваном Мосоловым чугуноплавильного и железоделательного завода. Поскольку завод был построен на реке Уфалейке, то получил название Уфалейский завод. Такое же название получил строящийся вокруг него поселок, который впоследствии стал городом.
Считается, что сама река получила свое название от башкирского рода Упайлы, племена которого населяли это место.