Верхний Уфалей отмечает 265‑летний юбилей

Развивать город местным жителям помогает область. С ее помощью здесь успешно реализуют важные инвестиционные, строительные и инфраструктурные проекты. Кроме того, в Верхнем Уфалее активно развивается туристическая сфера. Так, этим летом идет ремонт участка дороги Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли, по которой можно добраться до популярного у туристов Верхнеуфалейского водохранилища.