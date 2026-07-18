Россияне назвали желаемый доход от подработки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц — такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Подработки».