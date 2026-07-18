Россияне назвали желаемый доход от подработки

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россияне в среднем рассчитывают получать от подработки около 50 тысяч рублей в месяц — такой уровень дополнительного дохода они называют комфортным, выяснили для РИА Новости эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Подработки».
«В среднем участники исследования оценили комфортный дополнительный доход от подработки на старте карьеры в 48 547 рублей в месяц», — рассказали аналитики.
Согласно результатам опроса, который провели эксперты, 23% респондентов имеют подработку, помимо штатной работы. Это почти каждый пятый россиянин.
Главным результатом подработки россияне называют дополнительный доход — об этом сообщили 47% опрошенных. Кроме того, четверть респондентов отмечает, что подработка позволяет получить практический опыт по специальности.
При этом пятая часть (21%) опрошенных считает, что подработка позволит им легче войти в профессию. Еще 15% полагает, что подработка помогает лучше понять выбранное карьерное направление.
Почти половина опрошенных планирует на старте карьеры получать от подработки доход в 20−40 тысяч рублей.
«Подработка на старте карьеры воспринимается не только как источник дохода, но и как возможность получить профессиональный опыт и развить навыки», — прокомментировал старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка» Дмитрий Королев.
«Молодые специалисты чаще видят в ней способ войти в профессию: среди россиян 18−24 лет 30% называют подработку полноценным началом карьеры. Для более старших возрастных групп важнее накопление практических компетенций», — добавил он.