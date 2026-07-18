Демократы в конгрессе США выступили против законопроекта о санкциях к РФ

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход конгресса.
— К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100 процентов против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны, — говорится в заявлении.
Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать попытку расширения тарифных полномочий Трампа через этот законопроект, передает РИА Новости.
Совет Евросоюза в пятницу, 17 июля, расширил санкционный список в рамках действующего с 2014 года режима индивидуальных ограничительных мер против России. Под ограничениями оказались председатель совета директоров группы компаний ABS Electro Ирина Харисова, а также пять российских организаций.