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Демократы в конгрессе США выступили против законопроекта о санкциях к РФ

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход конгресса.

Представители коалиции новых демократов в конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер призвали заблокировать законопроект о санкциях против РФ, назвав его скрытой попыткой дать президенту США Дональду Трампу право вводить стопроцентные пошлины против американских торговых партнеров в обход конгресса.

— К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100 процентов против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны, — говорится в заявлении.

Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать попытку расширения тарифных полномочий Трампа через этот законопроект, передает РИА Новости.

Совет Евросоюза в пятницу, 17 июля, расширил санкционный список в рамках действующего с 2014 года режима индивидуальных ограничительных мер против России. Под ограничениями оказались председатель совета директоров группы компаний ABS Electro Ирина Харисова, а также пять российских организаций.

До этого ЕС ввел санкции в отношении 16 физических лиц и семи организаций России. Под ограничения попали Нахимовское военно-морское училище, региональное отделение ДОСААФ России, а также пять российских детских центров.

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