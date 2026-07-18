Демократы в конгрессе США выступили против законопроекта о санкциях к РФ

— К сожалению, законопроект «О санкциях против России» — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100 процентов против наших основных торговых партнеров, попутно тайно связывая руки конгрессу в возможности остановить Трампа от дальнейшей эскалации его глобальной торговой войны, — говорится в заявлении.