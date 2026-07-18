В ГД просят вернуть упрощенный обмен прав водителям с освобождаемых территорий

"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила, а именно: продлить срок действия упрощенного порядка обмена водительских удостоверений (без прохождения полного курса обучения в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов по ПДД), распространив его на граждан, переезжающих с территорий, освобождаемых в ходе проведения СВО после 1 января 2026 года, — говорится в документе.