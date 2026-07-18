В ГД просят вернуть упрощенный обмен прав водителям с освобождаемых территорий

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает распространить упрощенный порядок получения российских водительских прав гражданами с территорий, освобождаемых в ходе специальной военной операции после 1 января 2026 года. Соответствующее письмо Миронов вместе с депутатом фракции Александром Аксененко направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, текст есть в распоряжении ТАСС.
"Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в действующие правила, а именно: продлить срок действия упрощенного порядка обмена водительских удостоверений (без прохождения полного курса обучения в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов по ПДД), распространив его на граждан, переезжающих с территорий, освобождаемых в ходе проведения СВО после 1 января 2026 года, — говорится в документе.
Миронов в разговоре с ТАСС напомнил, что в рамках принятого в 2022 году постановления правительства для граждан с водительскими удостоверениями ЛНР, ДНР и Украины действовал упрощенный порядок обмена на российские национальные водительские права. Однако это постановление прекратило свое действие, добавил он.
Возвращение упрощенного порядка обмена водительских прав позволит получить российские права без прохождения полного курса обучения в автошколе и сдачи квалификационных экзаменов на знание правил дорожного движения, отметил политик. «Это позволит тысячам людей упростить интеграцию в правовое поле Российской Федерации и быстрее вернуться к мирной жизни», — подчеркнул Миронов.
По мнению Аксененко, необходимость заново идти в автошколу — это «лишняя бюрократия». «Для многих автомобиль — это возможность работать, обеспечивать семью, возить детей, решать повседневные вопросы. Поэтому здесь должен действовать простой принцип: если у человека есть водительское удостоверение и подтвержденное право на управление автомобилем, государство не должно создавать ему искусственные препятствия», — добавил депутат.