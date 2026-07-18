ФИФА не будет переносить финал ЧМ-2026 из-за дыма от канадских пожаров

Лесные пожары в Канаде стали причиной ухудшения качества воздуха в нескольких штатах США. В последние дни это уже отразилось на спортивных мероприятиях: в Чикаго перенесли матч MLS, а в Филадельфии начало бейсбольной встречи было сдвинуто на более раннее время. В крупных городах страны действовали предупреждения из-за загрязнения воздуха. Агентство по охране окружающей среды США сообщало об опасных показателях в отдельных районах, включая Детройт и Миннеаполис.