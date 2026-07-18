Иран ударил по самолетным ангарам и узлам связи на авиабазе США в Бахрейне

«Несколько часов назад беспилотники иранской армии нанесли удары по ангарам самолетов, топливным резервуарам армии США, а также по нескольким узлам связи в Бахрейне», — говорится в заявлении.
Представители КСИР отметили, что авиабаза Шейх-Иса считается одним из ключевых объектов США в регионе и используется для проведения воздушных и морских операций.
Ранее KP.RU сообщал, что Иран ударил беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Иордании. Было атаковано здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем. КСИР также ударил по топливным резервуарам на американской базе Аль-Азрак.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше