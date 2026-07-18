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Иран ударил по самолетным ангарам и узлам связи на авиабазе США в Бахрейне

КСИР заявил о поражении американских объектов на авиабазе Шейх-Иса.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Ирана нанесли очередной удар по военным объектам США на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

«Несколько часов назад беспилотники иранской армии нанесли удары по ангарам самолетов, топливным резервуарам армии США, а также по нескольким узлам связи в Бахрейне», — говорится в заявлении.

Представители КСИР отметили, что авиабаза Шейх-Иса считается одним из ключевых объектов США в регионе и используется для проведения воздушных и морских операций.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран ударил беспилотниками по военным объектам США в Кувейте и Иордании. Было атаковано здание штаба и хранилище снарядов на авиабазе Али аль-Салем. КСИР также ударил по топливным резервуарам на американской базе Аль-Азрак.

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