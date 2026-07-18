Жителям Фокино, у которых появилась холодная вода, запретили её пить

Жителей ЗАТО Фокино, у которых появилась холодная вода, попросили не пить её и не использовать для приготовления пищи. Об этом предупредило КГУП «Примтеплоэнерго».
Уже около трёх дней люди в Фокино остаются без воды — так им придётся прожить ещё около пяти дней. После дождя у воды испортились питьевые характеристики, поэтому было принято решение об отключении. Для пострадавших организован подвоз воды.
Другой части населения услуги водоснабжения предоставляются. Однако сегодня, 18 июля, КГУП «Примтеплоэнерго» предупредило об опасности употребления воды.
«В связи с ухудшением качества воды в источнике водоснабжения вода, поступающая из кранов, в настоящее время является технической. Использовать ее для питья и приготовления пищи нельзя. Ограничение связано с загрязнением воды после прошедших обильных осадков. Специалисты КГУП “Примтеплоэнерго” осуществляют постоянный лабораторный контроль качества воды и проводят необходимые мероприятия для восстановления нормативных показателей», — говорится в сообщении.
Ранее ИА PrimaMedia писало, что отключение произошло 15 июля. Жители возмутились тем, что вместо рекомендаций не пить воду, её отключили совсем. Люди остались без возможности нормально помыться. После обсуждений в соцсетях ограничением подачи услуги водоснабжения заинтересовались в прокуратуре. Началась проверка.