Новую уличную спортивную площадку обустроили в Комсомольске-на-Амуре. Современное пространство для занятий физкультурой и спортом появилось возле Дома молодежи. Условия для всестороннего развития подрастающего поколения создаются в регионе по президентскому нацпроекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Площадка будет открыта для посещения в любое время. Там установлены воркаут-комплекс, блочные тренажеры с регулировкой нагрузки и снаряжение для занятий боксом. Площадка расположилась рядом с залом бокса, дополнив сложившийся в районе спортивный кластер», — говорится в сообщении.
Этот объект — подарок городу от благотворительного фонда «Ю-спорт», основанного трехкратной олимпийской чемпионкой, почетным гражданином Комсомольска-на-Амуре Юлией Чепаловой. Оборудование Дому молодежи передала спортивная школа «Региональный центр развития спорта».
Новое место для занятий спортом появилось у комсомольской молодежи. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
Новое место для занятий спортом появилось у комсомольской молодежи. Фото: Пресс-служба комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.
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«Открытие такой современной спортивной площадки — это яркий пример того, как совместные усилия государства, бизнеса и выдающихся спортсменов создают комфортную среду для развития наших ребят. Мы видим, что запрос на активный образ жизни среди молодых людей растет, и такие объекты становятся точками притяжения, где воспитываются сила духа, дисциплина и командный дух. Мы признательны благотворительному фонду “Ю-спорт” и лично Юлии Чепаловой за этот ценный подарок городу, который послужит делу физического развития молодежи Хабаровского края», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.
В ведомстве также отмечают, что теперь Дом молодежи сможет чаще проводить открытые тренировки и мастер-классы. Однако площадкой могут пользовать не только воспитанники центра, она открыта для всех желающих.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в хабаровском парке «Динамо» состоялось торжественное открытие новой современной спортивной площадки. Парк и раньше был центром уличных тренировок, однако современного оборудования для силового тренинга не было.