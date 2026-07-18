Новое место для занятий спортом появилось у комсомольской молодежи

«Открытие такой современной спортивной площадки — это яркий пример того, как совместные усилия государства, бизнеса и выдающихся спортсменов создают комфортную среду для развития наших ребят. Мы видим, что запрос на активный образ жизни среди молодых людей растет, и такие объекты становятся точками притяжения, где воспитываются сила духа, дисциплина и командный дух. Мы признательны благотворительному фонду “Ю-спорт” и лично Юлии Чепаловой за этот ценный подарок городу, который послужит делу физического развития молодежи Хабаровского края», — рассказали в комитете по делам молодежи правительства края.