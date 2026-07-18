19 июля верующие вспоминают преподобного Сисоя Великого, в народном календаре — Сысоев день. В старину эта дата была известна рядом примет и обычаев. Также на Руси было принято соблюдать множество запретов — их нарушение, согласно давним поверьям, могло обернуться одиночеством, нищетой и прочими лишениями. Расскажем, что можно, а что нельзя делать 19 июля, чтобы избежать неприятностей и привлечь богатство.
Народные приметы на 19 июля: что нельзя делать.
В Сысоев день ни в коем случае нельзя куда-либо опаздывать, иначе денег целый год не будет. При этом спешить 19 июля тоже не стоит: излишняя суета может стать причиной множества хлопот и неудач.
Не рекомендуется собирать ягоды для приготовления компота и варенья. Хозяюшки на Руси приметили: заготовки быстро испортятся. Если пойдете за смородиной, малиной и вишней, съесть их нужно сразу же и никаких блюд из них не делать.
Незамужним девушкам мудрецы в старину запрещали выглядывать ночью в окно, смотреть в колодец и спускаться в погреб. Считалось, что к ним может прицепиться нечисть.
Женщинам в браке 19 июля не стоит браться за рукоделие. Если не повезет пораниться спицей или иглой, то их дочери никогда не будут счастливы в отношениях.
Беременным в этот день не разрешали даже говорить со вдовами и вдовцами. Наши предки не сомневались: из-за этого их чадо будет ждать незавидная судьба.
Если верите в приметы, никому не отказывайте. Отвернувшись от нуждающегося, можно вскоре оказаться на его месте.
Постарайтесь ни с кем не поссориться. Наши пращуры предупреждали, что в Сысоев день можно запросто себе врагов нажить.
Ни в коем случае не следует смотреться в зеркало в сумерках. Злые духи, обитающие в зазеркалье, могут похитить вашу красоту. Во всяком случае, так говорили на Руси.
Будьте осторожны с новыми знакомыми. Они могут оказаться не такими, какими кажутся на первый взгляд. Человек может ввести вас в заблуждение, из-за чего вы лишитесь чего-то ценного.
Наконец, ни за что не поднимайте найденные на улице деньги. Наши предки были уверены: забрав чужое, вскоре потеряете ровно вдвое больше.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 19 июля: что можно делать.
В Сысоев день крестьяне вставали рано — дел у них было много, поэтому лежать в постели им было некогда. Девушки спешили выбежать во двор: они ходили босиком по росе, чтобы стать краше и найти достойного жениха. Женщины готовили мужьям завтрак. Считалось, что в этом случае супруг станет покладистым и исполнит любую просьбу.
19 июля наши предки собирали травы и коренья, чтобы засушить на зиму. С наступлением холодов они доставали летние запасы и делали из них целебные отвары. Также растения и цветы находили применение в магических ритуалов — в дохристианские времена люди знали множество необычных способов для привлечения богатства и обретения любви.
В более поздние годы мечтающие о крупных суммах просто шли на рынок или ехали на ярмарку за новым кошельком. Покупку следовало положить у окна на сутки, чтобы она «зарядилась» светом солнца и луны. Якобы в этом случае кошелек станет «денежным магнитом».
День подходит для работы и отдыха, походов в гости, прогулок. Удача будет сопутствовать тем, кто не боится попросить прощения у тех, кого обидел. Все добро вернется сторицей. Так говорили на Руси.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 19 июля.
Дождь в Сысоев день, согласно наблюдениям наших пращуров, предупреждает о «мокрой» осени.
Если на улице ничего не видно из-за тумана, погода надолго испортится.
Солнце 19 июля — добрый знак. Фруктов и овощей в этом году будет с избытком.
Если малины много поспело, зима окажется студеной.
Именинники 19 июля.
В этот день именины отмечают Анатолий, Антон, Аполлон, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Иннокентий, Лукьян, Марфа, Сисой (Сысой), Филимон и Юлиания.