Народные приметы на 19 июля: что нельзя делать в Сысоев день?

В Сысоев день крестьяне вставали рано — дел у них было много, поэтому лежать в постели им было некогда. Девушки спешили выбежать во двор: они ходили босиком по росе, чтобы стать краше и найти достойного жениха. Женщины готовили мужьям завтрак. Считалось, что в этом случае супруг станет покладистым и исполнит любую просьбу.