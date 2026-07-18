В Хабаровском крае расширят программу деревянного социального жилья

В Хабаровском крае продолжают развивать программу деревянного домостроения для строительства социального жилья, которая считается уникальной для Дальневосточного федерального округа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопросы развития лесной отрасли обсудили на заседании Совета ДФО под председательством заместителя Председателя Правительства России — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
По словам губернатора Дмитрия Демешина, регион обладает одними из крупнейших запасов леса в стране — более 5 млрд кубометров, а около половины всего делового леса, перерабатываемого на Дальнем Востоке, приходится именно на Хабаровский край.
Комплексная программа поддержки деревянного домостроения была разработана по поручению главы региона. Она объединила механизмы комплексного развития сельских территорий, расселения аварийного жилья и развития жилищного строительства.
Сейчас в Чегдомыне строят 15 деревянных домов. В Николаевске-на-Амуре возводят двухэтажный дом из профилированного бруса для переселения жителей из аварийного жилья, а в дальнейшем планируется строительство ещё десяти таких домов.
В дальнейшем к программе могут присоединиться Ванинский и Ульчский районы.
Кроме того, на заседании Совета ДФО обсудили развитие глубокой переработки древесины. В Хабаровском крае продолжается реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе, в том числе в районе имени Лазо и Амурске.