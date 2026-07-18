Правда ли азовские курорты самые дешёвые в стране?

Пляж чистый, есть всё для нормального отдыха. Можно арендовать лежак или взять на прокат доску — с веслом или парусом (стоимость такого удовольствия начинается от тысячи рублей). Также здесь учат кататься на кайтах — огромных воздушных змеях. Цены, конечно, кусаются, но и отбоя от экстремалов нет. Из-за природных особенностей (спокойная заводь, а не открытая вода) это место считается одним из лучших для такого развлечения. Вот только вода оставляет желать лучшего: мелководье порадует разве что детвору.