«Таблетка» от скуки. Правда ли азовские курорты самые дешёвые в стране?

Чуть больше двухсот километров трассы — и суета мегаполиса остаётся позади. Долгая коса (также известная как Должанская) встречает гостей выстроенной курортной инфраструктурой. Базы отдыха, спасательные вышки, прокат водной техники и точки общепита полностью заменили дикий отдых прошлого десятилетия. Корреспондент решил проверить на практике: насколько комфортен современный отдых на побережье Азовского моря и оправдывает ли сервис заявленные цены.
Чтобы составить объективную картину, Rostov.aif.ru подробно изучил прайс-лист баз, арендного оборудования и кафе, а также оценил качество услуг, логистику и безопасность акватории. Сколько в реальности стоит номер, шезлонг или заезд на «таблетке»? Действительно ли на пляжах поддерживается порядок, дежурят спасатели и нет медуз? Все цифры, личные наблюдения и итоги поездки — в нашем материале.
Тихая заводь.
Курорты Азовского моря очень похожи друг на друга. Быстрее всего из Ростова можно добраться до Павло-Очаковской косы (расстояние составляет примерно 70 км, это около часа езды на автомобиле). С лёгкой подачи кого-то из шутников эту точку на карте прозвали «донскими Мальдивами». Сравнение, конечно, сомнительное. Но если говорить о состоянии пляжа сейчас и ещё каких-то пять-десять лет назад, изменения колоссальные.
Если быть точным, Павло-Очаковская коса находится на побережье Таганрогского залива. Обычно сюда едут «одним днём»: утром в путь, вечером — обратно.
Пляж чистый, есть всё для нормального отдыха. Можно арендовать лежак или взять на прокат доску — с веслом или парусом (стоимость такого удовольствия начинается от тысячи рублей). Также здесь учат кататься на кайтах — огромных воздушных змеях. Цены, конечно, кусаются, но и отбоя от экстремалов нет. Из-за природных особенностей (спокойная заводь, а не открытая вода) это место считается одним из лучших для такого развлечения. Вот только вода оставляет желать лучшего: мелководье порадует разве что детвору.
На бойком месте.
Если хочется большей глубины, можно отправиться на Должанку (восточное побережье Азовского моря). Здесь сосредоточено несколько баз отдыха, предлагающих размещение под разные запросы и бюджеты. Стоимость номера на двоих стартует от 3,5 тысячи рублей в сутки — цена корректируется в зависимости от уровня комфорта. Для тех, кто предпочитает автономность, доступны отдельные гостевые домики, летние кухни и зоны с саунами.
Несмотря на обилие интернет-приложений для бронирования номеров на базах, вдоль трассы всё ещё по старинке стоят риелторы. На табличках из картонок у них начертаны номера телефонов.
«На одну ночь? Никто не сдаст!» — заводят шарманку посредники. Выслушав с десяток однотипных жалоб, курортники всё же получают номер. Убранство более чем скромное, санузел — во дворе. Домик на двоих стоит в районе трёх тыс. рублей — уже с комиссией бойкому посреднику.
Первое, что бросается в глаза на берегу, — чистота. Уборка проводится регулярно. На том участке побережья, где находился корреспондент, в акватории не было медуз — вода прозрачная, вход пологий, купание комфортное. За безопасностью отдыхающих следят спасатели, они дежурят на вышках и патрулируют береговую линию. Пляжи здесь песчаные или ракушечные. Есть навесы и мусорные контейнеры.
«Мы с шести утра на посту. Народ купаться любит, особенно дети. Главное — следить, чтобы далеко не заплывали и в нетрезвом виде в воду не лезли. Бывает, конечно, но редко. Контингент в основном семейный, адекватный», — рассказывает спасатель.
На побережье спокойно. Если ехать на один день, логистика упрощается: достаточно припарковаться на выделенной площадке, пройти к пляжу и арендовать необходимое оборудование. Главное — заранее понимать, за что платишь. Азовское побережье давно перестало быть «диким» местом. Кажется, что теперь это полноценный курортный кластер. Но и ценник здесь теперь соответствующий.
Доставай кошелёк!
Курорты Азовского моря всё больше становятся похожи на черноморские. Поездка на «таблетке» (надувной подушке для катания за скоростным катером) обойдётся в 750 рублей с человека.
«Цена фиксированная. Круг минут на пятнадцать, эмоций — на все сто. Кто хочет сильнее — просите капитана дать газу. Банан дороже, но там и скорость другая, и народу больше помещается», — объясняет инструктор, помогая туристу забраться на скользкую «ватрушку».
Дальше по косе, по словам местных жителей, работают точки с парашютными подъёмами, но именно в день визита эта услуга не была доступна.
Арендовать беседку можно за тысячу рублей на 12 часов. В стоимость входит стол, лавки, мангальная зона и доступ к электричеству.
«Тысяча рублей на весь день — это копейки, если делить эти расходы на большую компанию. Шашлык свой, музыка своя, никто не мешает. Дешевле, чем в кафе сидеть», — делится мнением курортник Кирилл Гуров, лениво расставляя в беседке принесённые с собой продукты.
Бутылка воды в среднем стоит 90 рублей, большая шаурма — около 550. Это, кстати, существенно дороже, чем в ростовских кафе. Та же картина — с кофе и другими напитками. Торговцы будто бы оправдываются, мол, цены не повышают весь сезон, к тому же нет скрытых «вечерних» или «праздничных» надбавок.
«Пятьсот пятьдесят — это большая, с мясом, овощами и соусом. Порция такая, что один человек не съест, надо делиться. Дешевле не бывает — мясо дорогое, газ, свет, аренда. Кто хочет подешевле — пусть в городе ест. А здесь вы за атмосферу платите», — перечисляет продавец, не переставая крутить лаваш.
И не поспоришь. Прайс-листы висят на виду, кассы выдают чеки, а турист заранее понимает, сколько потратит на обед, воду или развлечения.
Должанка не конкурирует с Чёрным морем и тем более с зарубежными курортами. Поэтому сейчас Азовское море — история про доступность, чистоту и довольно неплохой сервис. На пару дней — самое то!