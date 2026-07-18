Главные новости к утру 18 июля

Семь человек погибли, еще 24 пострадали при попадании беспилотников в распределительный центр Wildberries в Тамбовской области.
Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома.
В Ставрополье около 40 отдыхающих обратились к врачам с признаками отравления.
При ударах США по Ирану погибли три человека, еще восемь пострадали.
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Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.Читать дальше