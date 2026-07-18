Закон против семейной преемственности в мафии приняли в Италии

Сам судья назвал новый закон исключительно важным и обладающим огромным потенциалом и отметил, что эта модель может быть применена и за пределами Италии. Итальянские эксперты отмечают, что закон даст возможность многим женщинам и детям из преступных семей построить новую жизнь. Они подчеркивают, что победа над мафией — это вопрос не только полицейской деятельности, но и изменения культурной и социальной среды, говорится в сообщении.