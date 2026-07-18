Закон против семейной преемственности в мафии приняли в Италии

Сенат Италии принял закон, направленный на разрыв семейной преемственности в мафиозных кланах, где криминальный бизнес передается из поколения в поколение. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает The Guardian.
В рамках специальной государственной программы дети до 25 лет и другие родственники членов мафиозных кланов получают право начать новую жизнь в другом городе и получить новое удостоверение личности. Ожидается, что программой будут пользоваться около 400 человек в год.
Инициатива стала развитием проекта судьи Роберто Ди Беллы, который с 2011 года помещал детей из самых опасных семей калабрийской группировки «Ндрангета» под надзор воспитателей и психологов. Родители, вовлекавшие детей в преступления, рисковали лишиться родительских прав.
Проект столкнулся с критикой политиков и церкви, обвинивших судью в разрушении семей, он также получал угрозы от боссов мафии. Однако, по словам Ди Беллы, неожиданностью стало то, что жены влиятельных мафиози тайно просили увезти их сыновей из Калабрии, опасаясь, что те погибнут или окажутся в тюрьме.
Сам судья назвал новый закон исключительно важным и обладающим огромным потенциалом и отметил, что эта модель может быть применена и за пределами Италии. Итальянские эксперты отмечают, что закон даст возможность многим женщинам и детям из преступных семей построить новую жизнь. Они подчеркивают, что победа над мафией — это вопрос не только полицейской деятельности, но и изменения культурной и социальной среды, говорится в сообщении.
Ранее россиянку, попавшую в трудовое рабство к мексиканской мафии, удалось спасти и вернуть на родину, теперь ее ждет долгое восстановление после произошедшего.