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ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске и Электростали, есть погибшие

Экстренная эвакуация прошла на двух логистических объектах Wildberries.

Источник: Комсомольская правда

Логистические комплексы Wildberries в Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

На обоих объектах была оперативно организована эвакуация сотрудников. В компании подчеркнули, что персонал вывели в безопасные места в соответствии с действующими инструкциями.

«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пожар в логистическом центре в Котовске был потушен. Однако на объекте в Электростали продолжают работать пожарные расчеты и оперативные службы.

Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на логистический центр Wildberries в Котовске. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате удара ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены. Еще 24 человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.

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