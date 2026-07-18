ВСУ атаковали склады Wildberries в Котовске и Электростали, есть погибшие

Логистические комплексы Wildberries в Тамбовской области и подмосковной Электростали подверглись атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
На обоих объектах была оперативно организована эвакуация сотрудников. В компании подчеркнули, что персонал вывели в безопасные места в соответствии с действующими инструкциями.
«В Котовске, к сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего восстановления пострадавшим. Компания окажет необходимую поддержку», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что пожар в логистическом центре в Котовске был потушен. Однако на объекте в Электростали продолжают работать пожарные расчеты и оперативные службы.
Ранее KP.RU сообщал об украинской атаке на логистический центр Wildberries в Котовске. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате удара ВСУ погибли семь сотрудников ночной смены. Еще 24 человека получили травмы, им оказывают медицинскую помощь.