Россия ввела ограничения на перевозки грузов для эстонских фур

А ранее Казахстан ввёл полугодовой запрет на ввоз пшеницы. Ограничения затрагивают все виды транспорта, включая автомобильные, водные и железнодорожные. Исключение сделано для поставок, идущих по железной дороге для нужд птицеводческих и зерноперерабатывающих предприятий, лицензированных элеваторов, а также для национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». Транзитные перевозки через Казахстан не подпадают под запрет.