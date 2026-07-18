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Минобороны: В России подготовили более 140 тысяч резервистов за полгода

Более 140 тысяч военнослужащих прошли подготовку в полках резерва и на полигонах группировок российских войск в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии военного ведомства.

Более 140 тысяч военнослужащих прошли подготовку в полках резерва и на полигонах группировок российских войск в первом полугодии 2026 года. Об этом сообщил заместитель министра обороны России генерал армии Юнус-Бек Евкуров на заседании коллегии военного ведомства.

По словам Евкурова, для повышения уровня подготовки личного состава за шесть месяцев провели свыше 40 практических мероприятий. В июне на базе 362-го мотострелкового полка резерва впервые состоялся учебно-методический сбор для должностных лиц, отвечающих за обучение военнослужащих.

Впервые к подготовке на ротационной основе привлекли 107 командиров штурмовых подразделений. Они помогли скорректировать программы обучения малых тактических групп, чтобы быстрее внедрять актуальный боевой опыт.

Кроме того, в ДОСААФ России число военно-учетных специальностей увеличили с 20 до 30. За первое полугодие там подготовили более 18 тысяч призывников, в том числе операторов беспилотников и наземных робототехнических комплексов, передает ТАСС.

Документы по завершению конфликта на Украине напишут кровью и порохом в зоне спецоперации. Такое мнение высказал вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.