В Волгограде прекратили работать электросамокаты Whoosh

— Вот уже несколько дней как самокатов нет на улицах. При попытке найти хоть что-то через приложение выходит ошибка. Сервис проверяет геолокацию, а когда устанавливает, что ты находишься в Волгограде, высвечивает ошибку «Ушли на зимовку. Когда вернёмся, всё будет как раньше», — рассказал столкнувшийся с проблемой волгоградец.