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В Волгограде прекратили работать электросамокаты Whoosh

В Волгограде с городских улиц экстренно эвакуировали все электросамокаты фирмы Whoosh. Владельцы увезли устройства.

В Волгограде с городских улиц экстренно эвакуировали все электросамокаты фирмы Whoosh. Владельцы увезли устройства в неизвестном направлении, а также ввели запрет на оформление краткосрочной аренды через своё фирменное приложение.

— Вот уже несколько дней как самокатов нет на улицах. При попытке найти хоть что-то через приложение выходит ошибка. Сервис проверяет геолокацию, а когда устанавливает, что ты находишься в Волгограде, высвечивает ошибку «Ушли на зимовку. Когда вернёмся, всё будет как раньше», — рассказал столкнувшийся с проблемой волгоградец.

Отметим, о причинах происходящего компания на своём сайте не сообщала, однако ранее редакция рассказывала о новых, заградительных штрафах, которые ввела Волгоградская областная дума. За каждое брошенное на улицах города устройство владельцу теперь придётся заплатить рублём — установлено наказание в размере до 100 тыс. рублей. К 1 сентября администрация Волгограда также обещала разработать реестр официальных мест размещения электросамокатов. Ранее муниципалитет утвердил правила обустройства такого рода площадок.

Фото из архива ИА «Высота 102».