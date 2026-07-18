Десятки населенных пунктов под Волгоградом останутся без газа на 4 дня

На западе Волгоградской области продолжаются плановые работы на газовых сетях. Во второй половине июля на несколько дней без «голубого топлива» останется почти два десятка населенных пунктов, предупреждает администрация Кумылженского района.
Так, отключения запланированы с восьми часов утра 20 июля в станице Кумылженской, а также хуторах Глушицу, Обливский, Родионовский, Никитинский, Потаповский, Краснянский, Чиганаки- и Чиганаки-2, Козлов, Седов, Точилкин, Суляевский, Ярской-1, Жуковский, Тюринский и Крапцовский. Вернуть газ абонентом коммунальщики обещают к двум часам дня 24 июля.
Кроме того, с 17 числа, по информации «Газпром межрегионгаз Волгоград» отключено «голубое топливо» для жителей города Михайловка. Плановые работы продлятся до восьми часов утра 22 июля.
Ранее стало известно, что Волгоградская область вышла на второе место в стране по темпам газификации.