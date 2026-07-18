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На реке Кур под Хабаровском ожидается подъём воды до 700 см

В селе Новокуровка уровень может достигнуть неблагоприятной отметки 20−22 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе на реке Кур ожидается подъём уровня воды. По информации гидрологов, в связи с прошедшими очень сильными дождями на реке отмечаются подъёмы. По предварительным прогнозам, в нижнем течении у села Новокуровка 20−22 июля уровень воды может подняться до отметок 650−700 сантиметров. При этом неблагоприятное явление наступает при 650 сантиметрах, опасное — при 740 сантиметрах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Имеется вероятность подтопления пониженных участков местности, кратковременного подтопления придворовых территорий, размыва и подтопления межпоселковых и внутрипоселковых дорог, а также разрушения мостов через малые реки. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю призывает жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности в период прохождения паводка.

Спасатели рекомендуют очистить от мусора водосбросные канавы на своей и прилегающей территории, поднять ценные вещи, технику и мебель на возвышенность, вторые этажи или чердаки. Также необходимо заготовить мостки и доски для обустройства проходов к дому на подтапливаемых участках, освободить подвалы от имущества и продовольствия, предусмотреть вывод животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место.

Следует создать уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей, а также закрыть вентиляционные отверстия в подвальных помещениях, чтобы предотвратить поступление наружных поверхностных вод.

— Туристам и рыбакам следует отказаться от выхода на акваторию до улучшения гидрологической обстановки, — предупредили в МЧС.

Жителям Новокуровки и ближайших населённых пунктов рекомендуют следить за экстренными сообщениями и быть готовыми к возможной эвакуации. Ситуация на реке Кур находится на контроле спасательных служб.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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