На реке Кур под Хабаровском ожидается подъём воды до 700 см

В Хабаровском районе на реке Кур ожидается подъём уровня воды. По информации гидрологов, в связи с прошедшими очень сильными дождями на реке отмечаются подъёмы. По предварительным прогнозам, в нижнем течении у села Новокуровка 20−22 июля уровень воды может подняться до отметок 650−700 сантиметров. При этом неблагоприятное явление наступает при 650 сантиметрах, опасное — при 740 сантиметрах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.