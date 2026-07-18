Тайны племени мурома продолжает раскрывать Звягинский могильник

Из 42 могил уже исследовано 15. Сейчас в работе 11 погребений. Из них 4 — это захоронения коней. Они особо почитались у муромы и были более мелкой породы, чем современные лошади. Поскольку после 10−11 веков коней уже не хоронили, значит этот могильник относится по времени к 8−9 векам или даже более раннему периоду.