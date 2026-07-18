Тайны племени мурома продолжает раскрывать Звягинский могильник

42 погребения планируют исследовать участники археологической экспедиции в раннесредневековом могильнике финно-угорского племени мурома у деревни Звягино в Вачском округе Нижегородской области в 2026 году. Об этом сообщил генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов в ходе организованного пресс-тура на место раскопок 17 июля.
Юрий Владимирович рассказал, что этот могильник был найден по наводке «чёрных копателей» в 2022 году. Неравнодушные местные жители сообщили о них археологам, после чего на это место пришли уже государственные специалисты и начали работать на профессиональном уровне.
К настоящему моменту исследовано около 1,5 тысяч квадратных метров территории. Удалось выяснить, что племена мурома жили здесь в течение примерно 400 лет — до 11 века н.э. После чего сюда пришли славяне и началась ассимиляция.
«Это была именно мирная ассимиляция», — отметил Юрий Филиппов.
Заведующая сектором археологии отдела фондов Нижегородского музея-заповедника Анастасия Швецова напомнила, что найденные в Звягинском могильнике артефакты составили основу экспозиции выставки, которая открылась в Никольской башне Нижегородского кремля в декабре 2025 года (0+).
По ее словам, в этом полевом сезоне делается акцент на исследовании комплекса самых ранних захоронений, которые положили начало формированию могильника. Работы проводят сотрудники Нижегородского музея-заповедника совместно с Волжской экспедицией Института Археологии РАН. Помогают им находящиеся на практике студенты истфака ИМОМИ ННГУ им. Н. И. Лобачевского и московской Академии гуманитарных наук.
Анастасия Швецова рассказала, что самые ранние захоронения находятся в северной части могильника.
«Головой хоронили либо на север, либо на северо-запад. Нет накладывания одних погребений на другие — увеличивается длина ряда, который продолжается до кромки леса. Таким образом, это было хорошо организованное древнее кладбище», — делает вывод археолог.
Из 42 могил уже исследовано 15. Сейчас в работе 11 погребений. Из них 4 — это захоронения коней. Они особо почитались у муромы и были более мелкой породы, чем современные лошади. Поскольку после 10−11 веков коней уже не хоронили, значит этот могильник относится по времени к 8−9 векам или даже более раннему периоду.
Во время пресс-тура журналисты смогли увидеть работы археологов на мужском и женском погребениях. В первом были найдены топор, копьё, перстень кресало (инструмент для добывания огня) и другие вещи. В могиле женщины имелись нагрудная серебряная бляха, шейная гривна, спиральные браслеты на руке, ремень на поясе, перстни, другие бронзовые украшения, в том числе в виду фигурки коня.
«Скорее всего, это погребальный костюм для особых случаев», — считает Анастасия Швецова.
Она добавила, что обряд погребения у муромы устоявшийся. Обязательный атрибут — керамические сосуды. Сначала их клали у головы, потом стали класть у ног.
Старший научный сотрудник отдела сохранения археологического наследия Института археология РАН, руководитель Волжской экспедиции ИА РАН Ольга Зеленцова обратила внимание на одну важную находку — застёжку с круглой дужкой и подвижной иглой, называющуюся сюльгама. Она является атрибутом одежды более раннего периода. В связи с этим есть вероятность, что данный могильник мог появиться еще раньше — в 6 веке н.э. Но это пока лишь версия, которую необходимо будет подтвердить или опровергнуть. В любом случае найденные в ходе раскопок человеческие останки и предметы продолжат изучать антропологи и этнографы.
Работы же на Звягинском могильнике, по словам Юрия Филиппова, планируется завершить в 2027 году.