73 тысячи тонн сена заготовили в Нижегородской области

В Нижегородской области заготовили 55% запланированного объема сена. Об этом сообщиил в пресс-службе правительства региона.
Кроме того, аграрии заготовили 85 тыс. тонн силоса и 459 тыс. тонн сенажа. Заготовление сенажа выполнено на 72%.
Всего планируется заготовить 133 тыс. тонн сена, 748 тыс. тонн силса и 641 тыс. тонн сенажа.
По объему сенозаготовок лидируют Краснооктябрьский, Перевозский, Богородский и Дальнеконстантиновский округа. Больше всего силоса заготовили в Шарангском, Городецком и Сокольском округах. Сенажа — в Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Починковском и Пильнинском.
Ранее сообщалось, что 30 тысяч тонн картофеля отправили из Нижегородской области за рубеж.