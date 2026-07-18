73 тысячи тонн сена заготовили в Нижегородской области

По объему сенозаготовок лидируют Краснооктябрьский, Перевозский, Богородский и Дальнеконстантиновский округа. Больше всего силоса заготовили в Шарангском, Городецком и Сокольском округах. Сенажа — в Дальнеконстантиновском, Ковернинском, Починковском и Пильнинском.