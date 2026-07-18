Юрист рассказал, можно ли приходить на работу с питомцами

И напротив, если руководство компании лояльно относится к домашним животным и специально не оговаривало запрет во внутренних документах, то штрафных санкций к сотруднику применять не будут. В этой ситуации решение остается за работодателем — и если оно положительное, то можно спокойно приводить питомца на работу.