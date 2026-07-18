РУДН установил новый рекорд по числу заявлений от абитуриентов

«В Российский университет дружбы народов в рамках приемной кампании 2026 года подано более 217 000 заявлений на обучение. Это новый рекорд за всю историю университета», — говорится в сообщении.
Наибольшее количество заявлений поступило на направление «Экономика» — 17 051. Второе место по популярности занимает «Менеджмент» — 15 582, третье — «Реклама и связи с общественностью» — 13 309 заявлений.
Высокий интерес абитуриенты проявляют и к программам в сфере информационных технологий, точных и инженерных наук. Лидером среди них стала «Прикладная информатика» — на направление подано 4 320 заявлений. Далее следуют «Фундаментальная информатика и информационные технологии» — 4 146 заявлений и «Прикладная математика и информатика» — 4 081 заявление.
В число наиболее востребованных технических и междисциплинарных направлений также вошли «Нефтегазовое дело» — 3 329 заявлений и «Бизнес-информатика» — 3 250 заявлений.
Первое заявление поступило всего через 1 минуту 8 секунд после старта приемной кампании. 97,8% заявлений были поданы онлайн. Больше всего заявлений поступило от абитуриентов из Москвы (95 085) и Московской области (27 762). Среди других регионов лидируют Краснодарский край, Республика Татарстан и Ростовская область.