В Ростовской области и Таганроге уничтожили около трех десятков БПЛА

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Около трех десятков БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области и городе Таганрог минувшей ночью, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и пяти районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
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