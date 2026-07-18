Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области и Таганроге уничтожили около трех десятков БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области уничтожили около 30 дронов ВСУ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Около трех десятков БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области и городе Таганрог минувшей ночью, информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около трех десятков БПЛА уничтожены в городе Таганрог и пяти районах области: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском, Куйбышевском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше