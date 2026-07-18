Пенсионерка из Боготола отдала лжесиловикам почти 10 млн

Позже с потерпевшей связался ещё один злоумышленник, представившийся работником Центробанка. Он убедил женщину, что ее сбережения «оцифрованы» и находятся на безопасном счете, а для их возврата необходимо снимать деньги наличными и передавать курьерам. При этом пенсионерке внушили, что обращаться в другие правоохранительные органы бессмысленно, поскольку в Центробанке якобы проводится секретная операция по выявлению мошенников.