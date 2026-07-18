Пенсионерка из Боготола отдала лжесиловикам почти 10 млн

Пенсионерка из Боготола отдала мошенникам почти 10 млн рублей, поверив словам лжесотрудников ФСБ о возбуждении против нее уголовного дела.
По данным прокуратуры, в июне 2026 года женщине позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником ФСБ. Он заявил, что с её банковского счета якобы были переведены деньги запрещенной организации, из-за чего пенсионерке грозит пожизненное лишение свободы. Чтобы избежать ответственности, ей предложили «сотрудничать» со спецслужбами.
Позже с потерпевшей связался ещё один злоумышленник, представившийся работником Центробанка. Он убедил женщину, что ее сбережения «оцифрованы» и находятся на безопасном счете, а для их возврата необходимо снимать деньги наличными и передавать курьерам. При этом пенсионерке внушили, что обращаться в другие правоохранительные органы бессмысленно, поскольку в Центробанке якобы проводится секретная операция по выявлению мошенников.
Следуя инструкциям аферистов, женщина в течение нескольких дней снимала деньги в банкоматах Боготола и отделении банка в Ачинске. Всего она обналичила более 9 млн рублей. Крупные суммы, упакованные в пакеты и перемотанные скотчем, пенсионерка передавала неизвестным людям в Боготоле и Кемерово по заранее оговоренным паролям. Взамен курьеры вручали ей конверты с флеш-картами.
Когда у пенсионерки закончились сбережения, мошенники заявили, что неизвестные пытаются лишить ее квартиры. Чтобы «сохранить» жилье, они потребовали 2 млн рублей. Пенсионерка заняла деньги у дочери, знакомых и соседки и успела передать злоумышленникам еще около 700 тыс. рублей.
«Я поверила звонившим, так как они общались грамотно, речь была поставленная. Голоса были без акцента», — рассказала потерпевшая.
Позже женщине начали поступать звонки с угрозами физической расправы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
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