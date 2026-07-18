Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США спорят из-за санкций против России: в законопроекте нашли угрозу

В Конгрессе США хотят, чтобы законопроект о санкциях против РФ был заблокирован.

Источник: Комсомольская правда

Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против законопроекта о новых санкциях в отношении России. Это следует из заявления конгрессменов.

«К сожалению, законопроект “О санкциях против России” — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров», — отметили политики.

Сенаторы подчеркнули, что инициатива может предоставить президенту США Дональду Трампу расширенные полномочия для введения торговых пошлин без согласования с Конгрессом. Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать законопроект.

Ранее американские сенаторы представили обновленную версию инициативы о санкциях против России. Документ предусматривает введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для стран, которые, по мнению авторов, помогают обходить действующие ограничения.

Законопроект также предполагает возможность введения пошлин до 500% на весь прямой импорт из России в США. При этом в документе предусмотрены исключения для некоторых государств, если они значительно сократят закупки российского газа.

Президент США Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России. Он уточнил, что еще не обсуждал с Конгрессом некоторые положения обновленного документа. Однако глава Белого дома высоко оценил перспективы принятия проекта.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.

Как писал KP.RU, ограничительные меры западных стран наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев подчеркнул, что крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. По его словам, в рамках публичных обсуждений этот вопрос не поднимается.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше