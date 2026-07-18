Представители коалиции новых демократов в Конгрессе США Брэд Шнайдер и Дон Бейер выступили против законопроекта о новых санкциях в отношении России. Это следует из заявления конгрессменов.
«К сожалению, законопроект “О санкциях против России” — это не что иное, как скрытая попытка дать зеленый свет пошлинам в размере до 100% против наших основных торговых партнеров», — отметили политики.
Сенаторы подчеркнули, что инициатива может предоставить президенту США Дональду Трампу расширенные полномочия для введения торговых пошлин без согласования с Конгрессом. Шнайдер и Бейер призвали коллег заблокировать законопроект.
Ранее американские сенаторы представили обновленную версию инициативы о санкциях против России. Документ предусматривает введение вторичных пошлин в размере до 100% для пяти крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также для стран, которые, по мнению авторов, помогают обходить действующие ограничения.
Законопроект также предполагает возможность введения пошлин до 500% на весь прямой импорт из России в США. При этом в документе предусмотрены исключения для некоторых государств, если они значительно сократят закупки российского газа.
Президент США Дональд Трамп допустил принятие новых санкций против России. Он уточнил, что еще не обсуждал с Конгрессом некоторые положения обновленного документа. Однако глава Белого дома высоко оценил перспективы принятия проекта.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения, которые могут быть введены.
Как писал KP.RU, ограничительные меры западных стран наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.
Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев подчеркнул, что крупные экономики G20 в неофициальных контактах пытаются убедить США в негативных последствиях антироссийских санкций для мировой экономики. По его словам, в рамках публичных обсуждений этот вопрос не поднимается.