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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

В Москве в выходные ожидается температура воздуха до плюс 29 градусов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Воздух в Москве в субботу может прогреться до плюс 27 градусов, в воскресенье — до плюс 29, осадков в выходные не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Господство обширного атмосферного барического максимума — антициклона, приближающегося с запада, который начал влиять на погоду в Москве еще в пятницу, — сохранится в столице на предстоящие выходные, а также в начале следующей недели. В субботу в Москве будет небольшая облачность, ночью еще прохладно — плюс 10 — плюс 12 градусов. Днем температура даже слегка превысит норму, столбики термометров покажут плюс 25 — плюс 27 градусов», — рассказал Леус.

Синоптик отметил, что в первый выходной день ветер ожидается северных направлений, но уже будет не сильным. В воскресенье будет по-прежнему малооблачная погода, без дождей. В ночные часы температура подрастет и приблизится к норме, составит плюс 14 — плюс 16 градусов.

«Днем же температура будет выше климатической нормы на 2−3 градуса: днем в столице плюс 27 — плюс 29 градусов. Такая же погода с переменной облачностью, с отсутствием осадков и с температурой, превышающей климатическую норму, ожидается в столице в первый день новой недели. После полудня воздух в мегаполисе прогреется до плюс 27 — плюс 29 градусов», — подчеркнул Леус.