Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

«Днем же температура будет выше климатической нормы на 2−3 градуса: днем в столице плюс 27 — плюс 29 градусов. Такая же погода с переменной облачностью, с отсутствием осадков и с температурой, превышающей климатическую норму, ожидается в столице в первый день новой недели. После полудня воздух в мегаполисе прогреется до плюс 27 — плюс 29 градусов», — подчеркнул Леус.