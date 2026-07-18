Улыбаемся и машем: В России форму «махаю» официально признали литературной нормой

«Ещё недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы “разговорное”. Но язык стремится всё унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в “Большом словаре ударений” 2025 года издания: “машу” и “махаю” теперь равноправные варианты», — уточнила эксперт.