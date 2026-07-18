Улыбаемся и машем: В России форму «махаю» официально признали литературной нормой

«Ещё недавно литературная норма признавала только формы машу — машешь — машет и так далее, а у форм махаю — махаешь — махает были пометы “разговорное”. Но язык стремится всё унифицировать, поэтому формы без чередования постепенно закрепились в речи, и образованные люди тоже их используют. Эта тенденция отражена в “Большом словаре ударений” 2025 года издания: “машу” и “махаю” теперь равноправные варианты», — уточнила эксперт.
Правописание следует проверять по разным словарям — орфоэпическому, толковому и орфографическому. В орфографическом словаре русского языка как государственного оба варианта — «машу» и «махаю» — закреплены как равноправные.
В настоящее время регулярное чередование «х» и «ш» в парадигме спряжения глаголов зафиксировано лишь у ограниченного круга лексем, включая «пахать» (пашу) и «брехать» (брешет).
Ранее Life.ru назвал пять самых длинных слов русского языка, от которых идёт кругом голова. Их длина составляет от 29 до 55 букв, а большинство из них относятся к научной и специальной терминологии. На протяжении долгого времени самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и использовалось в XVIII-XIX веках как подчеркнуто уважительное обращение к высокопоставленным лицам.
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