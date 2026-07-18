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Вышибала и прыжки: кто стал победителем «Вызова первых» в Красноярском крае

125 школьников из 12 муниципалитетов Красноярского края стали участниками регионального этапа Всероссийских соревнований «Вызов первых». На красноярском Центральном стадионе ребята.

125 школьников из 12 муниципалитетов Красноярского края стали участниками регионального этапа Всероссийских соревнований «Вызов первых». На красноярском Центральном стадионе ребята в возрасте от 6 до 17 лет соперничали сразу в нескольких дисциплинах: вышибала, скоростной и челночный бег, эстафета, поднимание туловища, гибкость и прыжки. Лучших определяли среди 21 команды и еще 6 команд участвовали в специальном формате. Участники представляли не только Красноярск, Сосновоборск и Железногорск, но и отдаленные территории: Енисейский, Ермаковский, Казачинско-Пировский и другие округа края. [caption id= «attachment_371737» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба «Движения первых»[/caption] Победители в возрастных категориях: 6−9 лет: 1 место — «Первые ЗАТО» (п. Солнечный) 2 место — «Первые ШК4» (Сосновоборский округ) 3 место — «Непобежденные» (Рыбинский округ) 10−13 лет: 1 место — «Формула полёта» (ЗАТО Железногорск) 2 место — «Сибирский меч» (Красноярск) 3 место — «Спортивная компания» (Красноярск) 14−17 лет: 1 место — «Первые в Шадрино» (Козульский округ) 2 место — «Олимпийцы 24» (Красноярск) 3 место — «Высота 149» (Красноярск) Специальный формат: 14−17 лет (интеллектуальные нарушения): 1 место — «Фениксы 18» (Курагинский округ), 2 место — «Крутые калачи» (Курагинский округ) Нарушения зрения (14−17 лет): 1 место — «Видим сердцем» (Красноярск), 2 место — «Главный старт» (Красноярск) 10−13 лет (нарушения зрения): 1 место — «Белая трость» (Красноярск), 2 место — «Разгон 2» (Красноярск) Мы не ожидали победы, но очень старались. Тренировок было не так много, но к всероссийскому финалу будем готовиться сильнее. Сложнее всего были вышибалы — там нужны и ловкость, и скорость, и стратегия, — рассказали участники команды «Первые в Шадрино». Теперь победители представят Красноярский край на общероссийском финале в Сириусе. Участники будут выступать по формату Олимпийских игр. Отметим, что соревнования «Вызов первых» проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».