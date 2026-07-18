Вышибала и прыжки: кто стал победителем «Вызова первых» в Красноярском крае

125 школьников из 12 муниципалитетов Красноярского края стали участниками регионального этапа Всероссийских соревнований «Вызов первых». На красноярском Центральном стадионе ребята в возрасте от 6 до 17 лет соперничали сразу в нескольких дисциплинах: вышибала, скоростной и челночный бег, эстафета, поднимание туловища, гибкость и прыжки. Лучших определяли среди 21 команды и еще 6 команд участвовали в специальном формате. Участники представляли не только Красноярск, Сосновоборск и Железногорск, но и отдаленные территории: Енисейский, Ермаковский, Казачинско-Пировский и другие округа края. [caption id= «attachment_371737» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба «Движения первых»[/caption] Победители в возрастных категориях: 6−9 лет: 1 место — «Первые ЗАТО» (п. Солнечный) 2 место — «Первые ШК4» (Сосновоборский округ) 3 место — «Непобежденные» (Рыбинский округ) 10−13 лет: 1 место — «Формула полёта» (ЗАТО Железногорск) 2 место — «Сибирский меч» (Красноярск) 3 место — «Спортивная компания» (Красноярск) 14−17 лет: 1 место — «Первые в Шадрино» (Козульский округ) 2 место — «Олимпийцы 24» (Красноярск) 3 место — «Высота 149» (Красноярск) Специальный формат: 14−17 лет (интеллектуальные нарушения): 1 место — «Фениксы 18» (Курагинский округ), 2 место — «Крутые калачи» (Курагинский округ) Нарушения зрения (14−17 лет): 1 место — «Видим сердцем» (Красноярск), 2 место — «Главный старт» (Красноярск) 10−13 лет (нарушения зрения): 1 место — «Белая трость» (Красноярск), 2 место — «Разгон 2» (Красноярск) Мы не ожидали победы, но очень старались. Тренировок было не так много, но к всероссийскому финалу будем готовиться сильнее. Сложнее всего были вышибалы — там нужны и ловкость, и скорость, и стратегия, — рассказали участники команды «Первые в Шадрино». Теперь победители представят Красноярский край на общероссийском финале в Сириусе. Участники будут выступать по формату Олимпийских игр. Отметим, что соревнования «Вызов первых» проводятся в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».