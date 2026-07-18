Новости Ростовской области 18 июля: БПЛА ВСУ, цены на бензин, погода

Над Ростовской областью были уничтожены около 30 украинских беспилотников, власти анонсировали масштабное расширение федеральной трассы до шести полос, а синоптики порадовали спадом жары. Тем временем стоимость топлива продолжает расти.
О самых важных и актуальных событиях региона этим утром — в нашей короткой подборке. Держим руку на пульсе и рассказываем о главном на «АиФ-Ростов».
Аатака БПЛА ВСУ на Ростовскую область 18 июля 2026: уничтожено 30 БПЛА ВСУ.
В ночь на 18 июля 2026 в регионе была отражена воздушная атака. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении около трёх десятков украинских беспилотных летательных аппаратов.
По данным главы региона, сбиты украинские дроны в небе над Таганрогом, а также в пяти муниципалитетах: Азовском, Шолоховском, Верхнедонском, Чертковском и Куйбышевском районах.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Обстоятельства инцидента продолжают уточняться.
Топливный рынок Дона: цены на бензин в Ростове 18 июля 2026 года и большие очереди.
К 18 июля в Ростовской области продолжается рост цен практически на все марки топлива. На заправках начали дежурить волонтёры и казаки. Они должны следить за порядком.
На АЗС в дневное время сократились очереди, ажиотажа уже нет. Однако на некоторых станциях всё ещё отсутствуют определённые виды топлива.
Действующие в Ростовской области лимиты заправки:
• Бензин: 30 литров на одно легковое ТС.
• Дизельное топливо: 60 литров на легковой автомобиль, до 200 литров для грузовиков, до 300 литров для пассажирского транспорта.
Средние цены на АЗС региона по состоянию на 18 июля 2026 года:
• АИ-92 — 82.97 ₽/л.
• АИ-95 — 92.23 ₽/л.
• АИ-98 — 112.44 ₽/л.
• Дизельное топливо — 91.05 ₽/л.
Трассу М-4 «Дон» в Ростовской области расширят до шести полос.
На Дону началась масштабная реконструкция почти 100-километрового участка федеральной трассы М-4 «Дон». Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, после завершения работ главная транспортная артерия юга станет шестиполосной.
В региональном правительстве отметили, что реализация этого проекта позволит навсегда ликвидировать многокилометровые заторы на пути к курортам Кавказа, в Крым и новые регионы.
Для аграриев Дона запросили 60 тысяч тонн топлива: поставки уже начались.
Ростовская область начала получать топливо для сельхозпроизводителей в рамках квоты на 60 тысяч тонн, запрошенной у Минэнерго РФ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Поставки уже стартовали: первые четыре тысячи тонн уже отгружены. Цель — обеспечить аграриев горючим по адекватной стоимости, минуя спекулятивные наценки.
Для оперативного решения вопросов донские сельхозпроизводители могут обратиться на круглосуточную горячую линию, открытую в региональном министерстве сельского хозяйства.
Жара ушла: прогноз погоды в Ростовской области 18 июля 2026.
18 июля на территории Дона ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. В Ростове-на-Дону ночью температура воздуха составит +13…+15°C, а в дневные часы воздух прогреется до +27…+29°C. Ветер северных направлений будет дуть со скоростью 6−11 м/с.
В целом по региону погодные условия останутся схожими: ночью столбики термометров покажут +11…+16°C (в отдельных районах возможно понижение до +6°C), днём ожидается +24…+29°C тепла. Скорость ветра также сохранится на уровне 6−11 м/с.