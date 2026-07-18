Почему полиция усилила проверки на дорогах Алматы

Как следует из релиза за 17 июля 2026 года, в городе продолжается республиканское ОПМ «Безопасная дорога», которое направлено на предупреждение дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пресечение грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД) и повышение дисциплины всех участников дорожного движения.
За первые шесть дней проведения ОПМ сотрудниками полиции выявлено более 4800 нарушений правил дорожного движения. Среди них — наиболее опасные правонарушения, напрямую угрожающие жизни и здоровью граждан.
Так, согласно предоставленной информации, привлечены к ответственности:
81 водитель — за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, еще 47 водителей — за выезд на полосу встречного движения.
Работа по обеспечению безопасности дорожного движения продолжается в усиленном режиме. Вместе с тем полиция напоминает, что безопасность на дорогах зависит не только от принимаемых правоохранительными органами мер, но и от ответственности каждого участника дорожного движения.
Департамент полиции Алматы призывает водителей и пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, не превышать установленную скорость, не садиться за руль в состоянии опьянения и помнить, что соблюдение закона и взаимное уважение на дороге являются залогом сохранения жизни и здоровья людей.
14 июля 2026 года стало известно, что на дорогах Казахстана проводятся масштабные проверки в рамках ОПМ «Безопасная дорога». По данным МВД, за первые три дня мероприятия выявлено свыше 22,5 тыс. нарушений ПДД.