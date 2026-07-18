Жителей Екатеринбурга призвали не крушить новые стеклянные остановки

В уральской столице есть случаи, когда утром подрядчик устанавливает остановочный комплекс, а вечером вандалы разбивают в нем стекла. Так, к примеру, на трамвайной остановке «Кирова» в сторону кольца на ВИЗе не осталось ни одного целого стекла.