Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур

Запрет на транзитные и внутренние грузоперевозки по России для некоторых стран ЕС действует с октября 2022 года. Тогда был утвержден перечень исключений: мясо, рыба, молочная продукция, определенные овощи и кондитерские изделия, какао, зерновые, алкогольные напитки, удобрения, лекарства, средства контрацепции, бумага, картон, а также часы, музыкальные инструменты, ядерные реакторы и кино- и звукозаписывающее оборудование. Позже ограничения были распространены на грузовые перевозки из Молдавии и Польши.