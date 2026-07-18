Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

Семь выпускников после пересдачи ЕГЭ пополнили ряды трехсотбалльников.

Источник: Комсомольская правда

По меньшей мере 313 российских выпускников, решивших воспользоваться новым шансом и пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В Президентские дни ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов», — приводит РИА Новости официальное сообщение ведомства.

По данным Рособрнадзора, для 250 одиннадцатиклассников этот высший балл стал первым в текущую кампанию, а 61 участник к моменту пересдачи уже имел 100 баллов по какому-либо другому предмету.

Благодаря предоставленной возможности пересдачи, 54 человека смогли стать двухсотбалльниками, а еще семь амбициозных выпускников пополнили ряды трехсотбалльников.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подвел итоги ЕГЭ-2026. По его словам, в этом году более 10 тысяч работ получили максимальные 100 баллов.