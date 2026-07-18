Более 300 выпускников получили 100 баллов на пересдачах ЕГЭ

По меньшей мере 313 российских выпускников, решивших воспользоваться новым шансом и пересдать один из предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), получили максимальные 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
«В Президентские дни ЕГЭ-2026 8 и 9 июля было зарегистрировано 313 стобалльных результатов», — приводит РИА Новости официальное сообщение ведомства.
По данным Рособрнадзора, для 250 одиннадцатиклассников этот высший балл стал первым в текущую кампанию, а 61 участник к моменту пересдачи уже имел 100 баллов по какому-либо другому предмету.
Благодаря предоставленной возможности пересдачи, 54 человека смогли стать двухсотбалльниками, а еще семь амбициозных выпускников пополнили ряды трехсотбалльников.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов подвел итоги ЕГЭ-2026. По его словам, в этом году более 10 тысяч работ получили максимальные 100 баллов.