1164 человека искусали клещи в Волгоградской области

Только за последнюю неделю к врачам обратились без малого 80 человек. При этом за 2026 год среди жителей региона зарегистрировано уже три случая заражений иксодовым клещевым боррелиозом и два случая инфицирования Крымской геморрагической лихорадкой. В связи с этим специалисты напоминают о том, что при укусах клещей, извлекать их нужно очень осторожно, чтобы не раздавить, увеличивая таким образом вероятность инфицирования.