1164 человека искусали клещи в Волгоградской области

В регионе в текущем году от присасывания клещей пострадало 1 164 человека, включая 358 детей, сообщает Роспотребнадзор в Волгоградской области.
Только за последнюю неделю к врачам обратились без малого 80 человек. При этом за 2026 год среди жителей региона зарегистрировано уже три случая заражений иксодовым клещевым боррелиозом и два случая инфицирования Крымской геморрагической лихорадкой. В связи с этим специалисты напоминают о том, что при укусах клещей, извлекать их нужно очень осторожно, чтобы не раздавить, увеличивая таким образом вероятность инфицирования.
Ранее эксперты объяснили, что представляют собой «наноклещи», напугавшие волгоградцев.
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