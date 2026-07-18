Пермские вузы получили благодарность Минобрнауки России за развитие кампуса

Новый комплекс «Будущее Пармы» в Камской долине будет рассчитан на пять тысяч студентов из Пермского края и других регионов страны. Здесь появятся пять общежитий гостиничного типа, гостиница для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл.