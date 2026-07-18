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Пермские вузы получили благодарность Минобрнауки России за развитие кампуса

Новый комплекс «Будущее Пармы» в Камской долине будет рассчитан на пять тысяч студентов.

Источник: Комсомольская правда

Министерство науки и высшего образования России отметило благодарностью дирекцию межвузовского кампуса Пермского края, шесть региональных вузов и Пермский научно-образовательный центр «Рациональное недропользование». Награждение состоялось по итогам реализации пилотного проекта по созданию продуктовых программ кампусов.

Пермский край вошел в число пяти регионов, которые участвовали в пилотной программе. Совместно со специалистами Минобрнауки, экспертами Российской академии наук и представителями промышленных предприятий была подготовлена линейка из 10 программ и 45 технологических продуктов. Они соответствуют приоритетным направлениям развития региона и страны и ориентированы на укрепление технологического лидерства.

Исполняющий обязанности руководителя дирекции межвузовского кампуса Пермского края Максим Ильин отметил, что для реализации проекта удалось выстроить эффективное взаимодействие между вузами, промышленными предприятиями и органами власти. По его словам, важную роль в развитии проекта сыграла поддержка губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Новый комплекс «Будущее Пармы» в Камской долине будет рассчитан на пять тысяч студентов из Пермского края и других регионов страны. Здесь появятся пять общежитий гостиничного типа, гостиница для преподавателей, учебно-лабораторный корпус с технопарком, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и конгресс-холл.