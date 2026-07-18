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Около 30 БПЛА сбили над одним городом и пятью районами Ростовской области в ночь на 18 июля

В ночь на 18 июля в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку.

В ночь на 18 июля в ходе отражения воздушной атаки было сбито около 30 беспилотников над Ростовской областью. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор.

Известно, что дроны сбили над Таганрогом. А также над пятью районами: Азовским, Верхнедонским, Куйбышевским, Шолоховским и Чертковским.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — сказано в сообщении.

Также губернатор добавил, что на Дону все еще сохраняется беспилотная опасность. Он попросил жителей области быть осторожными и покинуть открытые участки улиц.

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