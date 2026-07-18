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На реке Кур в Хабаровском крае ожидается подъём воды до опасных отметок

Из-за сильных дождей возможно подтопление территорий и повреждение дорог.

В Хабаровском муниципальном районе ожидается повышение уровня воды в реке Кур. По данным гидрологов, причиной стали прошедшие сильные дожди.

В нижнем течении реки у села Новокуровка с 20 по 22 июля прогнозируется подъём воды до 650−700 сантиметров. При этом отметка неблагоприятного явления составляет 650 сантиметров, а опасного — 740 сантиметров.

Специалисты предупреждают: при дальнейшем росте уровня воды возможно подтопление низменных участков местности, придворовых территорий, а также размыв и повреждение межпоселковых и внутрипоселковых дорог. Кроме того, под угрозой могут оказаться мосты через малые реки.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю рекомендует жителям заранее подготовиться к возможному паводку: убрать ценные вещи и технику на возвышенные места, освободить подвалы от имущества, проверить водоотводные канавы и подготовить материалы для безопасного прохода к домам.

Жителям подтопляемых территорий также советуют заранее позаботиться о животных и птицах, а при необходимости обеспечить защиту подвальных и первых этажей от поступления воды.

Туристам и рыбакам спасатели рекомендуют временно отказаться от выхода на водоёмы до стабилизации обстановки.

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.

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