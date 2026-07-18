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Минобороны: над Волгоградской областью и ещё 19 регионами перехвачены 379 БПЛА

В ночь с 17 на 18 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного удара беспилотниками.

В ночь с 17 на 18 июля ВСУ вновь предприняли попытку массированного удара беспилотниками по тыловым и приграничным регионам России. Смертоносные аппараты ликвидировались дежурными расчётами Минобороны над территорией Волгоградской области и ещё 19 регионов.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 379 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчёркивается в сообщении военного ведомства.

Помимо Волгоградской области удар был сконцентрирован на Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областях, в также Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму. Часть дронов была уничтожена над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшую ночь волгоградцы провели в ожидании беспилотного удара. Особый режим специалистами не отменён до сих пор.

Фото из архива Минобороны.

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