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Стало известно о ночных ударах России по портам Украины

Минувшей ночью Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины.

Минувшей ночью Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для поставок грузов ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что поражены два морских судна — в порту Черноморск и на переходе морем, осуществлявших доставку военных грузов.

Кроме того, высокоточным оружием и ударными БПЛА нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты для их разгрузки, предназначенные для обеспечения украинских войск.

Информация о последствиях ударов не приводится. Ранее российские военные уже наносили удары по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области.

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