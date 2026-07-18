Стало известно о ночных ударах России по портам Украины

Минувшей ночью Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины, используемым для поставок грузов ВСУ. В Минобороны РФ сообщили, что поражены два морских судна — в порту Черноморск и на переходе морем, осуществлявших доставку военных грузов.
Кроме того, высокоточным оружием и ударными БПЛА нанесены удары по объектам портовой инфраструктуры Одессы. Поражены резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты для их разгрузки, предназначенные для обеспечения украинских войск.
Информация о последствиях ударов не приводится. Ранее российские военные уже наносили удары по портовой инфраструктуре Одессы и Одесской области.
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