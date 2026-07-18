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Военные РФ поразили украинские порты, используемым для доставки грузов ВСУ

Российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Ранее расчёт реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил пункты управления беспилотниками и скопления военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Удар нанесли ночью в Сумской области. Боевые задачи выполнил расчёт 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Военные применили РСЗО для удара по выявленным объектам украинских подразделений. В Минобороны добавили, что атака помогла российским войскам продолжить выполнение задач по расширению буферной зоны безопасности.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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