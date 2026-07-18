Военные РФ поразили украинские порты, используемым для доставки грузов ВСУ

Российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.