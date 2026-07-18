МВД сделало срочное напоминание для казахстанцев

В летний период при открытых окнах риск несчастных случаев существенно возрастает. Особенно риску падения подвержены дети в возрасте от 2 до 5 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежность москитных сеток. К сожалению, не все родители это понимают.