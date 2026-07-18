В Свердловской области разрабатывают демографическую доктрину

Уральский форум женщин прошел под девизом «Создавая жизнь» в поддержку многодетных семей. В нем приняли участие около 5 тыс. человек. Его участники могли выдвинуть на рассмотрение областным властям инициативы по улучшению качества жизни и материнства. Среди прозвучавших предложений: помощь в самом начале рождения ребенка, оборудование пандусов для колясок, введение в школах предмета семьеведение, поддержка мам-педагогов. «Лучшие предложения станут основой для большие серьезных проектов», — пообещал Денис Паслер.